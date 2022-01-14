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Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Milli sporcu Burak Demirboğa, serbest program performansıyla Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nı tamamladı.

Milli sporcu Burak Demirboğa, serbest program performansıyla Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nı tamamladı.

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen şampiyonada serbest programda piste çıkan milli sporcu, 100.73 puanla 23. oldu.

Rus Mark Kondratiuk'un 187.5 puanla birinciliği elde ettiği serbest programda, İtalyan Daniel Grassl 182.73 puanla ikinci, Letonyalı Deniss Vasiljevs 181.84 puanla üçüncü sırayı aldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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