Estonya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Burak Demirboğa serbest programa kalmaya hak kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tallin'de yapılan organizasyonda milli sporcu Burak Demirboğa, kısa program performansı sonrasında ilk 24 sporcu arasında yer almayı garantileyerek, serbest programa kalmayı başardı.

Milli sporcu 14 Ocak'ta uzun program performansını sunacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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