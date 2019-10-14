Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası sona erdi

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası Ankara'da yapıldı.

14.10.2019 16:12
Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası sona erdi

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası Ankara'da yapıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 6 kategoride 26 kulüpten 110 sporcu katıldı.

A kadınlar kategorisinde Sevgi Deniz Günsay birinci, Azra Sağlam ikinci, Bengisu Yağlıdere üçüncü olurken, A erkekler kategorisinde Mehmet Cenkay Karlıklı ilk, Furkan Emre İncem ise ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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