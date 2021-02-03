Artırılmış gerçeklik oyunu HADO, Sakarya'da

Artırılmış gerçeklik oyunu "Hado", Sakarya'da oyunseverlerle buluştu.

Japonya kökenli oyun HADO, Serdivan ilçesindeki Agora Alışveriş Merkezi'nde oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik alanına gelen vatandaşlar, HADO sporunu deneyimleme şahsı buldu. Ebeveynler de çocuklarıyla karşılıklı olarak HADO sporunu oynarken keyifli dakikalar geçirdi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılında HADO'yu Japonya'dan Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

HADO'nun yakar top oynunun günümüz versiyonunda artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak uygulanan bir spor branşı olduğunu belirten Erdemir, "Bire bir, ikiye iki ve üçe üç şeklinde karşılıklı iki takımın oynadığı 80 saniyelik bir sürede çok ciddi bir kondisyon ve konsantrasyon gerektiren bir spor branşı." diye konuştu.

Merkezi Sakarya olmak üzere Ankara, Bursa, Bolu, Yalova, Düzce ve Kocaeli'de HADO'nun bölge temsilciliğini alan Nurettin Tepe de tanıtım etkinliklerinin ilk gününde gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

Tepe, Sakarya merkezli 7 ilde HADO'nun konuşlandırılması, yaygınlaştırılması ve eğitim sürecinin başlatılması adına sürdürülen çalışmaların tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz