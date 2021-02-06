Artık yeter demenin zamanı!

KOAH HASTALIĞINA NEDEN OLUYORLiv Hospital göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece? Zararları en fazla akciğerlerde görülse de hemen her organa zarar verir.? Akciğer kanserine yakalanma riskini arttırır.? KOAH hastalığına, astım krizlerinin şiddetlenmesine ve kronik bronşite neden olabilir.

KOAH HASTALIĞINA NEDEN OLUYOR

Liv Hospital göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece

? Zararları en fazla akciğerlerde görülse de hemen her organa zarar verir.

? Akciğer kanserine yakalanma riskini arttırır.

? KOAH hastalığına, astım krizlerinin şiddetlenmesine ve kronik bronşite neden olabilir.

? Kalp krizi riskini arttırır.

? Beyin hücrelerinin ölümüne sebep olur.

? Ciltte leke ve kırışıklık oluşur, selülit yapar.

? Erkeklerde iktidarsızlığın başlıca sebeplerindendir.

? Kadınlarda erken menopoz ve kısırlığa yol açar.

? Gebelikte sigara içmek bebekte gelişme geriliğine neden olur.

? Kronik yorgunluk, stres ve reflekslerde azalma olur.

EN BÜYÜK SORUN PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK

Emre Üstünuçar, Allen Carr Türkiye kurucusu & Allen Carr kıdemli terapisti

Sigara sorununun çok küçük bir kısmı nikotin bağımlılığı. Sorunun büyük kısmı psikolojik bağımlılık. "Sigara bana yemekle, kahveyle, alkolle keyif veriyor, beni rahatlatıyor, sıkıntıma arkadaşlık yapıyor..." Bunların ne kadarına 'evet' deniyorsa psikolojik bağımlılık o kadar yüksek demektir. Psikolojik bağımlılık ne kadar yüksekse bırakmak o kadar zor olur. Bağımlılık düzeyi, sigaranın sana ne kadar fayda sağladığına olan inancınla doğru orantılıdır. Eğer sadece fiziksel bağımlılığı bitiriyorsan ama psikolojik bağımlılığın ne olduğunu ve nasıl bitireceğini bilmiyorsan, daha bırakmadan önce büyük bir endişe, panik ve mutsuzluk başlar. Sonra da mutsuz olunur, yas tutulur. Psikolojik bağımlılığı bitirmeyi öğrenince, daha bırakmadan önce mutluluk başlar. Bıraktıktan sonra hayat güzelleşir; enerji, mutluluk artar; özgür hissedilir.

SİZ KURTULMADAN ÇOCUKLARINIZI KORUYAMAZSINIZ!

? Psikolojik bağımlılığın ne olduğunu ve nasıl bitirileceğini öğrenin, sonra sonuncu sigaranızı için.

? Doğru zamanı beklemeyin, kendiliğinden gelmez.

? Sonuncu sigaranızı söndürmeden önce sigaranın keyif, stres, rahatlama, sıkıntı, konsantrasyon, mutluluk, sosyalleşme ve kiloyla ilişkilerini aklınızda bitirmeyi öğrenin.

? Kendinizi sigara tuzağından kurtarmadan çocuklarınızı bu tuzaktan koruyamazsınız.

Sevilay Esenler, 54:

30 yıl içtim. Nefes almakta zorlanınca yardım aldım ve bıraktım. Şimdi uykum da nefesim de düzenli. Özgüvenim arttı.

Haluk Enginsoy, 64:

15 yaşında başladım. Kalp krizi geçirdikten sonra bir gecede bıraktım. Hiç de zorlanmadım. Sağlığım her şeyin önünde...

Kaynak: Hürriyet