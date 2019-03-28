BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğru Yol Partisini bölüp, ayrı bir parti kurarak azınlık hükümeti kuranların mimarlarından olan bir tanesi bugün çıkmış, '31 Mart seçimleri intikam seçimi olacak' diyor. Artık rüyanızda görürsünüz." dedi.

Destici, partisince Sürmene ve Araklı ilçelerinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, BBP olarak 26 yıldır doğruyu desteklediklerini, yanlışın karşısında olduklarını söyledi.

Bugüne kadar milli iradeden yana olduklarını ifade eden Destici, krizlerin ve kaosların karşısında hep seçilmiş hükümetlere destek verdiklerini vurguladı.

Destici, bu yerel seçimleri diğerlerinden farklı kılan şeyin ittifaklar olduğuna ifade ederek, şöyle konuştu:

"1995'te REFAHYOL, BBP ve Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşlarımızın desteğiyle kuruldu. Peki kim yıktı REFAHYOL'u? Tabii ki cunta ile iş birliği yapanlar yıktı. İş birliği yapanlardan o gün Doğru Yol Partisini bölüp, ayrı bir parti kurarak azınlık hükümeti kuranların mimarlarından olan bir tanesi bugün çıkmış, '31 Mart seçimleri intikam seçimi olacak' diyor. Artık rüyanızda görürsünüz. Aç tavuk rüyasında darı görürmüş. Türkiye eskiye dönmeyecek, millet ne derse o olacak. Biz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de artık sistemin değişmesi gerektiğini, kaoslara ve krizlere sokan sistemden Türkiye'nin kurtulup yeni bir sistemle tanışması için AK Parti, MHP ve BBP olarak birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturduk ve 'evet' dedik. Siz de 'evet' dediniz ve evet çıktı."

Siyasi bölücülere karşı bütün partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Sandıkta onların kökünü kazımalıyız. Bazıları gizli ya da örtülü ittifaklar yapıyor. Onlara dostça çağrı yapıyoruz. Siyasi bölücüleri meşrulaştırmaktan, onlara meşruiyet kazandırmaktan vazgeçin. Oy ve belediye için devletinize, milletinize, vatanınıza kötülük yapmayın. Gelecek nesillerimizin işini zorlaştırmayın. Biz BBP olarak duruşumuzu nasıl muhafaza ettiysek, bugün de yarın da aynı duruşla yolumuza sizlerin desteğiyle devam edeceğiz."

Destici, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA