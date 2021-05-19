Artık plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek
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Artık plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek

Artık plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan yeni düzenlemeye göre artık plastik ambalaj türü atıkların ithal edilemeyeceğini ve Mobil Atık Sistemi ile kontrollerinin yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan yeni düzenlemeye göre artık plastik ambalaj türü atıkların ithal edilemeyeceğini ve Mobil Atık Sistemi ile kontrollerinin yapılacağını söyledi.

Bakan Kurum, son zamanlarda çıkan 'ithal atık' haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Atık ithalatı kotasını 2021 yılı başında yüzde 50'ye düşürdüklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirdik. Tüm çevre projelerimizin çatısı altında olan Sıfır Atık Projemizle de zaten atık miktarını azaltacak ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil etme amacıyla projemizi yürütüyoruz. Bu anlamda sıfır atık hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da arttırıyoruz" dedi.

"İTHAL EDİLEN DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR HAM MADDELER İÇİN KİMLİK BELGESİ DÜZENLEMESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ"

Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığının altını çizen Bakan Kurum, "2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Yaptığımız düzenlemelerle, ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdik. Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz" şeklinde konuştu.

En son Adana'da yaşanan olaylara ilişkin 152 tesiste yapılan denetimlerde 29 işletmenin faaliyetini durdurduklarını, 32 işletmeye 8 milyon TL para cezası uyguladıklarını aktaran Kurum, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

"PLASTİK AMBALAJ TÜRÜ ATIKLAR İTHAL EDİLEMEYECEK"

"Geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiriyoruz" diyen Bakan Kurum, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği' ile Bakanlık olarak hazırladığımız geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiren genelgemizi 81 il valiliğimize gönderdik. Bu genelge kapsamında artık plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek. Atıkların gümrükte yapılan denetim ve kontrollerimizde de takiplerini yapacağız. Yine bu atıklar, Mobil Atık Takip Sistemimiz MoTAT'a giriş yapılarak gümrükten çıkarılacak ve online olarak sıkı şekilde takibi yapılacak" dedi.

Bakan Kurum ayrıca ithali yasak olan atıkları getiren veya içinde atıkların yabancı madde bulunduran işletmelerin de atık ithalatçısı kayıt belgelerinin iptal edileceğini bildirerek, "Bizim şu anda genelgemize uymayan her bir atık online olarak takip ediliyor. Dolayısıyla bu genelge kapsamında kalan atıkların da yurt dışına geri gönderilme işlemlerini de takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli – Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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