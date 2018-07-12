Artık Okullarda Düğün Yapılamayacak

Sivas'ta valilik emri ile okullara ait salon ve açık alanların, düğün, nişan ve kına gibi etkinlikler için kiraya verilmesi yasaklandı.

Sivas valiliği tarafından il kenelindeki tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri ile tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderilen talimatta, okullara ait açık alan ve salonların; düğün, nişan ve kına gibi etkinlikler için kiraya verilmesinin yasaklandığı duyuruldu. Ayrıca okullara ait bu alanların sportif, proje, sınav, toplantı ve otopark olarak kullanılmasının uygun olduğu belirtildi.

Yine Sivas Valiliği tarafında 21 Haziran tarihinde alınan bir kararla, okullara ait açık alanların ve salonların okul aile birlikleri tarafından; sosyal, kültürel, sportif, proje, kampanya ve benzer faaliyetlerde işletilmesine izin vermişti.

Okulların düğün, nişan ve kına organizasyonlarında kullanılması, ekonomik olarak son derece ucuz olması nedeniyle organizasyon sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanırken Düğün Salonu sahiplerinin ve bağlı bulundukları STK'ların tepkisine neden olmuştu. - SİVAS