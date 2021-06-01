Artık Misafirlerimize Ne Alırsınız Değil Hangi Çayı Alırsınız Diye Soracağız
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Artık Misafirlerimize Ne Alırsınız Değil Hangi Çayı Alırsınız Diye Soracağız

Artık Misafirlerimize Ne Alırsınız Değil Hangi Çayı Alırsınız Diye Soracağız
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarla Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel ve Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut Çaykur'u ziyaret edip Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'den Çaykur ve çay sektörü hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarla Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan Türktemel ve Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut Çaykur'u ziyaret edip Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'den Çaykur ve çay sektörü hakkında bilgi aldı. Çay satış mağazaları güzel düşünülmüş bir proje Çaykur'u ziyaretinde Çaykur Çay Satış Mağazası ve Ziraat Çay Bahçesinde incelemelerde bulunan Dr. Mehmet Hasdemir, Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'den çay sektörü ve yaşanan gelişmeler hakkında bilgi alırken çay bitkisi için gelecek dönemlerde yapılması gereken ve planlanan konularda bilgi alışverişinde bulundular. Çay Satış Mağazalarının çok güzel düşünülmüş bir proje ve fiziki olarak da çok güzel tasarlandığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir: "Çaykur'un çay çeşitliliğini hep bir arada gördükten sonra artık misafirlerimize ne alırsınız değil hangi çayı alırsınız diye soracağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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