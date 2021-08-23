Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor

Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da bir antikacı mezatlarını salon yerine artık internet üzerinden canlı yayınla yapıyor.

Bursa'da bir antikacı mezatlarını salon yerine artık internet üzerinden canlı yayınla yapıyor.

Uzun yıllardır Bursa'da açtığı dükkanında antika satışı yapan Cem Koca, Türkiye'nin her vilayetini gezerek topladığı ürünleri bir salonda düzenlediği müzayedeyle satıyordu. Pandemiden ve internet satışlarının hızlanmasıyla birlikte mezatlarını salonlarda yapmak yerine sosyal medyadan canlı yayınla yapmaya karar veren Koca, daha önceden duyurusunu yaptığı canlı mezatlarını haftanın belirli günlerinde sosyal medya üzerinden yapmaya başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yayın yapan antikacı, elinde bulunan ürünleri canlı yayında bir bir tanıtıp, bunları açık artırmaya çıkartıyor. Müzeyedede en yüksek teklif mesajı atan, ürünün sahibi oluyor. Antikacı bu şekilde her canlı mezatta yüzlerce ürün satışı yapıyor. İnternetten müzayede yapan antikacı, Amerika'ya bile ürün satabiliyor.

Artık mezatlarının canlı yayından yapıldığını ifade eden Cem Koca, "Ben 15 yıllık koleksiyonerim. 15 yıldır beğendiğim ürünleri aldım. Bu ürünleri evimde biriktirdim. Biriktirdiğim bu ürünler eve sığmamaya başlayınca bunları 4 yıl önce satmaya başladım ve bu iş mesleğe dönüştü. Ben ürünleri salonda yapılan müzayede yerine, internet ortamında canlı yayın yaparak satıyorum. Haftada bir gün canlı mezat yapıyorum. 150 parça ürün çıkarttığım oluyor. Çok talep var. Amerika'dan bile canlı müzayedeye katılıp ürün alanlar oluyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki '13 ayrı maaş alıyor' iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki "13 ayrı maaş alıyor" iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İrem Derici Haluk Levent Fahriye Evcen
Spor Gervinho Mert Günok Fatih Terim Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:10:13. #1.14#

title