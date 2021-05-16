Artık "kraliçe arılar" kraliçelere emanet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artık "kraliçe arılar" kraliçelere emanet

Artık 'kraliçe arılar' kraliçelere emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da "Arı Ürünleri Üretiminde Kadın Eli Projesi" kapsamında 8 kadın kursiyer arı yetiştiriciliği sertifikası aldı.

Adana'da "Arı Ürünleri Üretiminde Kadın Eli Projesi" kapsamında 8 kadın kursiyer arı yetiştiriciliği sertifikası aldı.

Kadınlar artık Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Arı Ürünleri Üretiminde Kadın Eli Projesi' kapsamında arı yetiştiriciliği yapacak. Bu kapsamda 8 kadına 40 saatlik arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği eğitimi verildi. Kadınlar bal üretiminin yanı sıra ekonomik değeri yüksek arı sütü, propolis, polen gibi ürünleri de üretip gelirlerini 2 ya da 6 kat artırarak ekonomilerine daha fazla katkı sağlayacak. Kursu başarıyla bitiren 8 kadına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Tekin sertifikalarını verdi. Tekin, ayrıca kadınlara çalışma şartlarını kolaylaştırıp konforlu hale getirecek güneş paneli, derin dondurucu, maske, arı sütü toplama şeridi, larva transfer kalemi, arı sütü toplama aparatı, arı sütü toplama şeridi tutturma çıtası da verdi.

Kadınlar, hem Türk ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunmak, ayrıca bu işi erkeklerden daha iyi yapabileceklerini göstermek için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, "Artık kraliçe arılar bize emanet" dediler. - ADANA

Artık 'kraliçe arılar' kraliçelere emanet
Artık 'kraliçe arılar' kraliçelere emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Meral Akşener Sergey Lavrov Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Tarkan Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artık "kraliçe arılar" kraliçelere emanet - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 10:45:41. #1.13#

title