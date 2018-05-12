Artık Konut Kredisi Çekerken Araba Parası Cepte Kalacak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan oluşan üç kamu bankasının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım'ın yer aldığı iki kamu katılım bankasının, konut kredilerinde en az 3 aylık süreyle başlattığı faiz indirimi kampanyası, gayrimenkul piyasasının hareketlenmesine yönelik beklentileri arttırdı.

Önderliğini en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın yapacağı kampanya ile bu 5 bankada aylık yüzde 1,25 ile yüzde 1,35 aralığında olan faiz oranları yüzde 0,98'e inecek. Vatandaşlar, bu faiz indirimi ile 200 bin liralık bir konut kredisi çekmesi halinde 62 bin 360 lira daha az faiz ücreti ödeyecek.

"Bir otomobile tekamül eder nitelikte"

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Oda Başkanı Gazi Çelik, konut kredileri için alınan faiz indirimi kararının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Bu faiz indiriminin, sektörü hareketlendireceğine inandıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Devletimiz şu anda birkaç tane atak yaptı. Son günlerde biliyorsunuz gayrimenkul piyasası durgun. Gayrimenkul piyasası, 550-600 iş koluna hitap eden bir sektör. İnşaat sektörü durduğu zaman bütün sektörler durmuş oluyor. Hükümetimiz de bu piyasaları canlandırmak için çeşitli adımlar attı son bir hafta içerisinde. Bugün itibariyle faizlerimiz yüzde 1,35'ten yüzde 0.98'e geldi. Bu da şu anlama geliyor; 200 bin lira konut kredisi çekecek olan vatandaşımız bunu bir gün önce çekse yüzde 1,35 faiz ödeyecekti. Bugün çekse yüzde 0,98 faiz ile çekecek. Yaklaşık arada 62 bin lira gibi bir fiyat farkı beliriyor. Bu ödeme de adeta bir otomobile tekamül eder nitelikte" şeklinde konuştu.

"Her zaman faizlerin düşmesinden yanayız"

Gayrimenkul piyasasının canlanmasına yönelik hamleleri desteklerini belirten Çelik, "Tabi gayrimenkul bakımdan piyasaların canlanması bizler için çok önemli. Yatırım yapacak vatandaş açısından da önemli. İnşaatta Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi de oldu. Bunların piyasayı canlandırmasını bekliyoruz. Bu hareketlilik bütün ticaret piyasası anlamında herkese yansıyacak diye düşünüyorum. Bunlar güzel şeyler. Sektör açısından da güzel şeyler. Bu durağanlığı atma bakımından çok olumlu şeyler olarak görüyorum. Bu 3 aylık dönemde gayrimenkul ihtiyacı olan vatandaşlara benim tavsiyem şu; en iyi şekilde bunu değerlendirmelerini isterim. Hükümetimizin de destekleriyle bunun daha uzun bir süreye yayılmasını bekliyoruz. Öte yandan bankacılık konusu da çok önemli. Bankacıların çok kar ettiklerini düşünüyoruz. Yani bu faiz oranlarını, inşaata yatırım yapacak olanlara düşürürlerse, döngü hızlanır ve piyasalar hareketlenir. Biz her zaman faizlerin düşmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

Konut kredilerindeki faiz indirimini yorumlayan vatandaşlar ise alınan bu kararı olumlu karşıladıklarını ve desteklediklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR