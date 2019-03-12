Artık İsrail'in Bu Pervasızlığına 'Dur' Demek Gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turizmde dünyada bir marka olduk, bunu devam ettirelim. esnafımızın yüzü gülsün burada yaşayan vatandaşlarımızın da yüzü gülsün." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında Kadriye bölgesinde bir lokantada esnaf ve taşımacıların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, siyasette dürüst olmanın önemli olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 20 milyar liralık yatırım projeleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu bütçenin birçok ülkenin yıllık milli gelirinden daha fazla olduğunu söyledi.

Antalya'nın da birçok ülkeden büyük olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bunu kavrayabilenleri iş başına getirmek gerektiğini ifade etti.

"O zihniyetle bu şehirler yönetilmez"

Muğla'ya gittiğini, belediyecilik anlamında "rezalet" olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Aydın'a gittim rezaletin rezaleti. İzmir'e gittim, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi belediyecilikte Türkiye'de en geri kalmış yer. İzmir gibi bir yere yakışır mı bu. 2018'de Antalya'ya 19 milyon yerli ve yabancı turist geldi. Koskoca İzmir'e geçen sene gelen turist sayısı 1 milyon 40 bin. Bu yakışır mı İzmir'e. Biz bunu söyleyince 'Siz İzmir'e karşısınız.' diyorlar. Hayır, biz İzmir'i yönetmeyenlere karşıyız. Ne demeye çalışıyorum, o zihniyetle bu şehirler yönetilmez. O anlayışla yönetilmez, Antalya geçen dönem bunu tecrübe etti."

Çavuşoğlu, özellikle İzmir'in Antalya gibi olmak istediğini, Antalya'ya özenilmesinden mutlu olduklarını ancak o şehirlerin geri kalmasından mutlu olmadıklarını dile getirdi.

Şehirlerin ayağa kalkması için güçlü olmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "O şehirlerde de ekonominin dinamik olması lazım. Turizmden herkes hak ettiği payı alsın ki bize gelen turist sayısı azalmayacak artacak ama oralara da gelirse bu sefer 50 milyon turist değil, 70, 100 milyon turist gelir. Bizim derdimiz bu. Turizmde dünyada bir marka olduk, bunu devam ettirelim. Esnafımızın yüzü gülsün, burada yaşayan vatandaşlarımızın da yüzü gülsün. Buraya dünyanın her yerinden gelip tatil yapıyorlar. Ev alanlar da var. Geçmişte bazı sorunlar oldu ama şu imar affıyla beraber birçok sorun kökten çözülmüştür."

(Bitti)

Kaynak: AA