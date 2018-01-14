Artık Her Yıl Yeni Bir Lg Yok!

LG G7 hakkında son zamanlarda çok söylenti dolaşıyor. Bir yandan LG G7'nin "G7" adıyla değil, farklı bir isimle tanıtılacağı söylenirken, diğer yandan telefonun hiç var olmayacağı da dillendiriliyor. Fakat ortaya çıkan LG G7 görüntüleri bunları bir yandan da yalanlıyor. Şimdi bunlar arasında bir de en yetkili ağızdan bir açıklama gelmiş durumda. LG Electronics Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin, akıllı telefon pazarında amiral gemisi statüsünde her yıl düzenli bir model çıkartmayacaklarını söyleyerek, MWC 2018 öncesi kafaları biraz daha karıştırdı.

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Cho Sung-jin'den CES 2018'de gelen açıklama şöyle: "Gerektiğinde yeni akıllı telefonları duyuracağız. Fakat bunu, rakipler yaptığı için yapmayacağız. Örneğin G serisi veya V serisinin daha değişken modellerini ortaya çıkartarak, mevcut modelleri daha uzun süre korumayı planlıyoruz."

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Sung-jin'in bu sözleri, LG'nin bilhassa amiral gemisi statüsündeki modelleri için her yıl yeni bir model çıkartmak yerine, piyasadaki halihazırdaki amiralleri daha uzun süre pazarda tutmak ve daha uzun vadede bu modelleri yenilemek istemesi şeklinde yorumlanıyor. Rakiplerle yarış halinde olmak, şirketi yormuş olmalı ki, şirketin bu hareketinin arkasındaki asıl nedenin, akıllı telefon pazarında finansal kayıp bildirmeye hazırlanması olduğu belirtiliyor. Şirket, bu nedenle strateji değiştirmiş olabilir.

LG G7, MWC 2018'de tanıtılırsa, LG G8 için sonraki 2 yıl boyunca bekleyebiliriz. Bakalım LG, nasıl bir yol çizecek...