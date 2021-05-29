Artık gün sayıyorlar
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Artık gün sayıyorlar

Artık gün sayıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kafe ve restoran işletmecileri, yeni açıklanacak tedbirler kapsamında izin verilmesini bekledikleri salonlarına müşteri almak için hazırlıklara başladı.

Eskişehir'de kafe ve restoran işletmecileri, yeni açıklanacak tedbirler kapsamında izin verilmesini bekledikleri salonlarına müşteri almak için hazırlıklara başladı.

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Yeni döneme geçileceği bilenen 1 Haziran'da faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmek isteyen işletme sahipleri hazırlıklara başladı. Hijyen ve mesafe kurallarına uygun oturma düzeni planlamasını ve dükkanlarının temizliklerini yapan esnaflar, mutfakta kullanacakları gıda malzemelerini alıp almamakta kararsızlık yaşıyor.

"Müşterinin salonda oturup içeceğini içebilmesi gerekiyor"

Eskişehir'de kafe işletmeciliği yapan Hilmi Altın, salonu açmayı beklediklerini belirterek, "Bilim Kurulunun açıklaması nasıl olacak bir fikrimiz yok. Paket servis yapıyoruz. Fakat yapılan iş yeterli olmuyor. Müşterinin salonumuzda oturup içeceğini söyleyerek tost yemesi bizim için daha iyi oluyor. Biran önce açılmasını bekliyoruz. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uygun olacak şekilde salonumuzun hazırlığı için planlamamızı yaptık. Açılma kararı çıktığı anda hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

"Faaliyete geçeceğimiz tarihi bilmemiz gerekiyor"

Maddi anlamda yaşadıkları sıkıntının bir miktarda olsa azalması için artık faaliyete geçmelerinin gerektiğini belirten kafe işletmecisi Ahmet Özkapı, "Artık açılması gerekiyor. Bekliyoruz. Temizlik ve düzenleme gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Malzememizi almamız gerekiyor. Ama ilk önce faaliyete geçebileceğimiz tarihi bilmemiz gerekiyor. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ederek hazırlıklarımızı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre yarı yarıya masa çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toptancılardan ürünlerimizi istedik"

Tüm riskleri alarak mutfak ürünlerini dahi aldığını belirten kafe ve restoran işletmecisi Cihan Evliyagil şu ifadeleri kullandı.

"Bir önceki kapanmadan sonra faaliyete geçeceğimiz tarih 1 gün öncesinde açıklanmıştı. Yaklaşık 2 gün mutfağımız çalışmadı. Ürün tedarik etmede tedirginlik yaşamıştık. Fakat bu sefer risk aldık. Toptancılardan ürünlerimizi istedik. Temizlik ve mutfak personellerimizi çağırdık. Her şey hazır sadece salona müşteri alabileceğimiz günü bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Artık gün sayıyorlar
Artık gün sayıyorlar
Artık gün sayıyorlar
Artık gün sayıyorlar
Artık gün sayıyorlar
Artık gün sayıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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