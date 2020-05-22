Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe'

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralları, Eskişehir'de bulunan düğün salonlarında da uygulanmaya başladı.

Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe'
22.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:35

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralları, Eskişehir'de bulunan düğün salonlarında da uygulanmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm Türkiye'de kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlara sosyal mesafeye uyma konusunda sürekli uyarılarda bulunulduğu bu dönemde, düğün salonu işletmecileri de üzerlerine düşen görevleri yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına göre kişi kapasitesinin düşürüldüğü ve masa düzenlerinin buna göre yapıldığı salonlara, maskesiz giriş yapılmıyor. Kapıdan giriş esnasında dezenfekte ve ateş ölçümünün yapıldığı salonlarda bulunan kişi sayısı yarı yarıya düşmüş durumda. Kapalı salonlarda yapılacak olan düğünlerin iptal edilerek açık hava düğünlerine ilginin arttığını belirten yetkililer, her türlü önlemi alarak misafirlerini bekliyor.

"REZARVASYONLAR KAPALI SALONLARDAN KIR DÜĞÜN ALANIMIZA YÖNELDİ"

Eskişehir'de bir düğün salonu işletmesi sahibi olan Sercan Bor, kapalı salonların iptal edilmeye başladığını ve kır düğünü alanlarında da kapasiteyi yarı yarıya düşürdüklerini ifade ederek, "Bu malum hastalıktan sonra çoğu rezarvasyonlarımız kapalı salonları iptal edip kır düğün alanımıza yöneldi. Şu anda yoğun talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda, kişi sayısı oranıyla 2 metrekare ve 4 metrekare alana 1 kişi düşecek şekilde hazırladık. Örneğin her masa 12 kişilikken, şu anda 5-6 kişilik bir oturma düzeni ayarladık. Masa aralıklarına, sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirdik. Aynı zamanda her kapıdan giren misafirimizin ateşlerini ölçüp dezenfektan ile karşılıyoruz hosteslerimiz aracılığıyla. Yeni açıklanan kurallarla da her kişinin yüzünde maske olmasına dikkat ediyoruz. Normalde düğün salonumuzun kapasitesi 700 kişi. Fakat biz şu anda 300-350 kişi ile sınırlandırdık bunu. Aynı zamanda bin 200 kişilik bir salonumuz daha var, onun da kapasitesini 600'e düşürdük" dedi.

(Burak Tekin - Aydın Sarıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Canlı yayında Davutoğlu'na büyük ayıp! 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında Davutoğlu'na büyük ayıp! "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan
Spor Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın İzmir Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:36:18. #1.15#
title