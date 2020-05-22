Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe'
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Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe'

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralları, Eskişehir'de bulunan düğün salonlarında da uygulanmaya başladı.

Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe'
22.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:31

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralları, Eskişehir'de bulunan düğün salonlarında da uygulanmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm Türkiye'de kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlara sosyal mesafeye uyma konusunda sürekli uyarılarda bulunulduğu bu dönemde, düğün salonu işletmecileri de üzerlerine düşen görevleri yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına göre kişi kapasitesinin düşürüldüğü ve masa düzenlerinin buna göre yapıldığı salonlara, maskesiz giriş yapılmıyor. Kapıdan giriş esnasında dezenfekte ve ateş ölçümünün yapıldığı salonlarda bulunan kişi sayısı yarı yarıya düşmüş durumda. Kapalı salonlarda yapılacak olan düğünlerin iptal edilerek açık hava düğünlerine ilginin arttığını belirten yetkililer, her türlü önlemi alarak misafirlerini bekliyor.

"Rezarvasyonlar kapalı salonlardan kır düğün alanımıza yöneldi"

Eskişehir'de bir düğün salonu işletmesi sahibi olan Sercan Bor, kapalı salonların iptal edilmeye başladığını ve kır düğünü alanlarında da kapasiteyi yarı yarıya düşürdüklerini ifade ederek, "Bu malum hastalıktan sonra çoğu rezarvasyonlarımız kapalı salonları iptal edip kır düğün alanımıza yöneldi. Şu anda yoğun talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda, kişi sayısı oranıyla 2 metrekare ve 4 metrekare alana 1 kişi düşecek şekilde hazırladık. Örneğin her masa 12 kişilikken, şu anda 5-6 kişilik bir oturma düzeni ayarladık. Masa aralıklarına, sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirdik. Aynı zamanda her kapıdan giren misafirimizin ateşlerini ölçüp dezenfektan ile karşılıyoruz hosteslerimiz aracılığıyla. Yeni açıklanan kurallarla da her kişinin yüzünde maske olmasına dikkat ediyoruz. Normalde düğün salonumuzun kapasitesi 700 kişi. Fakat biz şu anda 300-350 kişi ile sınırlandırdık bunu. Aynı zamanda bin 200 kişilik bir salonumuz daha var, onun da kapasitesini 600'e düşürdük" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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