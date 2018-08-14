Artık Derdiyok!

Galatasaray'da Ankaragücü maçında 11'de tercih edilen Eren Derdiyok formayı kaptı. Eren'in, Akhisar ile yapılan Süper Kupa maçından sonra Ankaragücü karşısında da gol atması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Bundan dolayı Eren'in ilk 11'de oynamaya devam edeceği bildirildi.

Gomis'in zam sorunu yüzünden mutsuz bir görüntü çizmesi üzerine Eren'e yönelen teknik ekibin, tecrübeli futbolcunun hırsından ve formundan memnun kaldığı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Göztepe maçında da Eren Derdiyok'a 11'de şans vereceği belirtildi.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Eren Derdiyok ilk sezonunda ligde 31 maçta 10 gol atarken, ikinci yılında 19 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsabildi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eren Derdiyok, 2 milyon 150 bin euro yıllık ücret kazanıyor.