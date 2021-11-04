Artık çocuklarının sesini duyuyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta duyma kabiliyetini kaybeden 37 yaşındaki Medine Abursum, 'biyonik kulak' (koklear imlant) ile yeniden duymaya başladı. Çocuklarının sesini artık duyabilen Abursum, "Çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde yaşayan ve duyma kabiliyetini kaybeden 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Medine Abursum, çocuklarının sesini duyabilmek için yardım çağrısında bulundu. Bu çağrısına duyarsız kalınmayan Abursum'a tamamen ücretsiz yapılan ameliyatla biyonik kulak takıldı. Abursum, artık çocuklarının sesini duyabiliyor.

Duyma yetkisini kaydeden Medine Abursum'un çağrısına duyarsız kalamadıklarını söyleyen Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Cihan, "Medine ablamızı haber de gördük ve çocuklarının sesini duymak istediğini söylüyordu. Tedavi olmak istediğini ama ameliyat için yüksek bir miktar istendiğini belirtti. Ben bu ameliyatın devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılandığını, devlet hastanelerinde, tıp fakültelerinde tamamen ücretsiz yapılabileceğini belirttim. Bu konuda neler yapılabileceğini araştırdım ve Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Secaattin Gülşen hocamız ile bağlantı kurdum. Medine ablamız için neler yapabiliriz onları konuştuk. Bütün tetkikler sonucunda ameliyat uygun görüldü ve koklear imlant yapıldı. Cihaz aktif hale getirildi ve şu an Medine ablamız bizleri ve çocuklarının seslerini artık duyabiliyor" dedi.

Medine Abursum ise, "Çocuklarımın sesini duymamak çok zordu benim için. Çok acı veriyordu. Çocuklarımın sesini duyabilmek için sesimi yetkililere duyurmaya çalıştım. Oğuzhan Bey sesimi duydu ve duyarsız kalmadı. Gaziantep'teki hastaneye yönlendirdi ve ameliyatın yapılması için yardımcı oldu. Ben ameliyatımı oldum ve şu an kulağım duymaya başladı. Kızım beni çağırdığı zaman hemen duyuyorum ve bakıyorum. Çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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