Artık Bu Belirtileri Gösterenlere de Koronavirüs Testi Yapılacak
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Artık Bu Belirtileri Gösterenlere de Koronavirüs Testi Yapılacak

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, koronavirüs belirtileri olarak biliniyordu ve bu belirtilerden birini gösterenlere Kovid-19 testi uygulanıyordu.

Artık Bu Belirtileri Gösterenlere de Koronavirüs Testi Yapılacak
08.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, koronavirüs belirtileri olarak biliniyordu ve bu belirtilerden birini gösterenlere Kovid-19 testi uygulanıyordu. Ancak son dönemde başka koronavirüs belirtileri ortaya çıktı, hatta hiç belirti göstermeyen kişilerin test sonucu pozitif çıkmaya başladı. Bunun üzerine Bakanlık harekete geçti ve koronavirüs test kriterlerini güncelledi.

Kimlere Koronavirüs Testi Yapılacak?

Koronavirüs belirtilerini hepimiz biliyoruz. Yüksek ateş, şiddetli öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı, koku ve tat kaybı, solunum sıkıntısı sıkça rastlanan Kovid-19 belirtileri arasında lakin belirtilerden hiçbirini göstermeyen pozitif vakalar da var ve bu vakaların sayısı artıyor. Hal böyle olunca Sağlık Bakanlığı, koronavirüs test kriterlerini güncelledi. Artık boğaz, baş, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal belirtilerinden her biri test için yeterli sayılacak. Ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayetinde bulunanlara yine test yapılacak ancak bunlardan biri olmazsa da diğer semptomlar test sürecini başlatacak. Doktorlar bu duruma ilişkin ne diyor?

Belirtileri Göstermiyorlar, Temas Yok Ancak Sonuç Pozitif

Bilim Kurulu üyelerinden Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Artık acil servislere başvuran hastalarda ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, tat-koku alma kaybı veya ishal, güncel rehbere göre COVID-19 açısından incelemeyi gerektiren belirti ve bulgulardan. 26 Mayıs'ta yayınlanan Güney Kore kaynaklı bir çalışmada, belirtisi ve temas öyküsü olmayan hastaların yüzde 2.64'ünde pozitiflik saptandı. Türkiye'de bir organize sanayi bölgesinde yapılan taramada ise bu oranın binde 3.5 olduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki günlük test sayısı 58 bine yaklaştı. Bunlara tarama amacıyla yapılan testler de dahil." şeklinde konuştu.

Meslek Gruplarına Göre Test

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, "Bakanlık vaka tanımlarını sürekli güncelledi. Bu konuda büyük bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya göre, test yapılacak gruplar belirlenecek. Zaten ameliyat öncesi büyük bir gruba bu testler planlanıyor. Tabii her şey verilere bağlı. Şu anda da test algoritmaları konusunda çalışma devam ediyor. Meslek gruplarına göre testi de veriler belirleyecek. Her şey günü gününe, saati saatine takip ediliyor. Bakanlığın büyük bir test kapasitesi var. Hastalar azaldıkça riskli alanlarda testler devam edecek." şeklinde konuştu.

Yüzde 45 Koronavirüs Belirtilerini Göstermiyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Şu anda dünya genelinde bulaşların yüzde 45'inin artık belirtisiz kişilerden oluştuğu ortaya çıktı. Pandemi başladığında COVID-19 hastalarının yüzde 70'inde ateş, öksürük vardı. Ama bu oran ateşte yüzde 20'lere kadar düştü. Bu nedenle Bakanlığın boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal gibi belirtileri de COVID-19 vaka tanımına alması uygun olmuş. Hatta kalp ağrıları, ciltte renk değişimleri de bu belirtilere eklenebilir. Bakanlık iki günde 50 binin üzerinde test yaptı. 30 bini hastalık belirtileriyle başvuran ve temaslılarıyla yapılan testler, diğer 20 bin tarama amaçlı yapılan testler. Bunların içinde askere gidecek kişiler ve organize sanayi bölgelerinde çalışanlar bulunuyor. Bu kişilerin arasına sağlık çalışanları, berberler, kuaförler, şoförler, kabin görevlileri gibi riskli gruplar alınırsa belirti göstermeden hastalık taşıyan kişileri yakalamak daha kolay olur. Türkiye'de hastalığını bilmeden yaşayan 300 bin kişi olduğu düşünülüyor. İstanbul'da her 100 kişiden birinin virüs taşıdığı sanılıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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