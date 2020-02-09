Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor
Haberler » Dünya » Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor - Haberler

Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor

Teknolojinin ilerlemesiyle oyun konsollarında gördüğümüz öldüren robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor

09.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:29
Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor

Katil robotlar dendiğinde ilk aklımıza oyun konsollarında gördüğümüz sanal videolar gelebilir. Ancak yapay zeka gibi yazılım teknolojisinde görülen ilerleme ile katil robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor.


Sanal olmaktan çıkan katil robotların hayata geçirilmesi savaşların da seyrini değiştirecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler