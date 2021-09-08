?ARTIK BELEDİYEDEN RAYİÇ BEDEL ALMADAN TAPU İŞLEMİ YAPABİLİRSİNİZ.

?ARTIK BELEDİYEDEN RAYİÇ BEDEL ALMADAN TAPU İŞLEMİ YAPABİLİRSİNİZ. -Kırklareli Belediyesi-×"Altur Turizm web sitesindeki tanımlama bilgileri. " "Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için tanımlama bilgileri (çerezler) kullanılmaktadır. ")8. 09. 2021?ARTIK BELEDİYEDEN RAYİÇ BEDEL ALMADANTAPU İŞLEMİ YAPABİLİRSİNİZTüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın süreci sıkıntısız atlatmaları için yoğun çaba gösteriyoruz. Kırklareli Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Belediye'ye borcu olmayan ve güncel beyanı bulunan vatandaşlarımızdan tapu işlemlerinde beyan değeri istenmeyecektir. Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre