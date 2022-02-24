Artık Android oyunlar da modifiye edilebilecek

Hızlı büyümesini sürdüren mobil oyun sektörü, 2021'de 116 milyar dolarlık gelir elde etti. Küresel oyun sektörü, tüm paydaşlarıyla birlikte dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birine karşılık gelen büyük bir topluluk oluştururken, piyasaya sürülen yeni bir platform, oyunculara ilk kez Android oyunları diledikleri gibi modifiye edebilme olanağı sundu.

Mobil oyun pazarı, hızlı büyümesini 2021'de de sürdürdü. App Annie verilerine göre geçtiğimiz yıl toplam 116 milyar dolarlık gelir elde eden mobil oyun sektöründe toplam mobil oyuncu sayısı 2,7 milyara yaklaştı. Mobil oyuncuların kişiselleştirilmiş oyun deneyimlerine artan ilgisi, sektördeki yenilikleri de beraberinde getirdi. PC platformundaki popüler oyunlardan alışkın olunan modifikasyon özelliğinin mobil oyunlara da uyarlanması, bu yeniliklerin en büyükleri arasında yer aldı. Dünyanın ilk mobil oyun modifikasyon platformunu duyuran bulut tabanlı Android oyun platformu BlueStacks'in Kurucu Su ve CEO'su Rosen Sharma, oyuncu beklentilerini şu sözlerle değerlendirdi:

"2025'e kadar mobil oyuncuların çoğunluğunun modlu oyunlar oynayacağını öngörüyoruz. Bu tahminlere dayanarak geliştirdiğimiz dünyanın ilk mobil oyun modlama platformu Creator Studio & Creator Hub ile mobil oyun modifikasyonunu küresel oyuncu topluluğuna erişilebilir kılıyoruz. Duyurduğumuz platformlar, mobil oyunculara sevdikleri oyunların sonsuz sürümlerini oluşturup paylaşabilecekleri bir ortam sunuyor."

"MODLU OYUNLAR, OYUNCULARIN KENDİLERİNİ İFADE ETMESİNİN ÖNEMLİ BİR ARACI"

Creator Studio ve Creator Hub tarafından Cocos, Unity ve Unreal Engine oyun motorlarında geliştirilen mobil oyunların, oyuncular tarafından modifiye edilmesine ve milyarlarca kullanıcıya ulaşmasına imkan tanıdığını söyleyen Rosen Sharma, "Modlu oyunlar, oyuncuların kendilerini ifade etmesinin önemli bir aracı. Mobil bulut now.gg ve onun NFG platformu tarafından da desteklenen BlueStacks Creator Studio ve Creator Hub'da modlama üç seviyede yapılabiliyor. Temel modlama renklerle oynamayı içerirken, orta seviye kazanma ya da kaybetme sırasında görülen efektler gibi oyun içi olayları modifiye etmeyi kapsıyor. İleri seviyede modlama yapabilen kullanıcılar ise oyundaki avatarlarının kıyafetleri de dahil olmak üzere iki ve üç boyutlu dokuları kolayca değiştirip, bu modları tüm oyun topluluğuyla paylaşabiliyor" dedi.

"MOBİL OYUNLAR BULUTUN GÜCÜNÜ ARKASINA ALDI"

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 1 milyar indirmeyi geçen BlueStacks App Player'ın mobil bulutun gücüyle hızlandırıldığını ve BlueStacks X ile dünyanın ilk oyun akış hizmetini başlattığını hatırlatan BlueStacks CEO'su Robin Sharma, sözlerini şöyle noktaladı:

"Mobil oyunlarda modifikasyon yapma olanağı sunan Creator Studio ve Creator Hub, BlueStacks'in Android oyunları dilediğiniz cihazda oynamanıza izin veren BlueStacks X uygulamasında ya da now.gg bulutunda çalışabiliyor. Kod bilgisine ihtiyaç duymadan sevilen oyunları kişiselleştirmeye ve bu modları herkesle paylaşabilmeye imkan veren bu platform sayesinde oyuncular, sevdikleri diğer oyuncu ya da yayıncılar tarafından oluşturulmuş binlerce moda da erişebiliyor. Daha önce BlueStacks X'in yanı sıra mobil oyun geliştiriciliğinin metaverse'üne kapı açan NFG (now.gg fungible games) yeniliklerimizle mobil oyun dünyasında dönüştürücü olduğuna inandığımız hamleler yapmıştık. Popüler PC oyunlarından alışkın olunan modifikasyon gücünü, mobil oyunlara da taşıyan BlueStacks Creator Studio ve Creator Hub da bu hamlelerin devamı olarak, mobil oyunun geleceğine yön verecek."