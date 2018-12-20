Artı İstihdam Hizmet Noktası" Programı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2007-2017 sürecinde 3 milyon 500 bin üniversite mezununun istihdam edildiği dünyada ikinci bir ülke yok." dedi.

Uzunkaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde üniversite bahçesinde oluşturulan "Artı İstihdam Hizmet Noktası" açılış programında yaptığı konuşmada, 2007 ile 2017 arasındaki istihdam raporlarına göre, 246,5 milyon iş gücüne sahip 28 Avrupa ülkesinin 7 milyon 180 bin kişi istihdam ettiğini, Türkiye'nin ise 31 milyon iş gücü piyasasıyla 7 milyon 500 bin seviyesine ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin son dönemde istihdamda oldukça başarılı olduğunu anlatan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"2007-2017 sürecinde 3 milyon 500 bin üniversite mezununun istihdam edildiği dünyada ikinci bir ülke yok. Bunun gerçekleştirilmesindeki başarı da elbette üniversitelerimizin hem yetiştirdikleri öğrencilerin kalitesi hem de bu yetişen öğrencilerin iş gücü piyasasına katılımları için oluşturduğumuz işbaşı meslek edindirme kurslarımızdır. Artık 'iş bulacaksanız torpil ya da başka bir şeye ihtiyacınız yok, niteliğe ihtiyacınız var' diyor. O yüzden nitelikli insan yetiştirmek ve kariyer planlaması çok önemli. Tüm öğrencilerimize iş piyasasında danışmanlık yapabilme adına bu merkezimizi çok aktif ve etkili olarak kullanacağız."

Gençlerden hizmet noktasındaki iş ve meslek danışmanlarıyla istişare etmelerini isteyen Uzunkaya, mevcut iş gücü piyasasının en büyük sorunlarından birinin nitelik ve tecrübe sıkıntısı bulunduğunu kaydetti.

Uzunkaya, hizmet noktasıyla irtibat halinde olan gençlerin üniversite eğitimleriyle işbaşı ve girişimcilik programlarına katılması durumunda iş bulma sıkıntısıyla karşılaşmayacağına işaret ederek, üniversite mezunlarının iş gücüne katılma oranlarının yüzde 83, iş noktasında ise yüzde 72'nin üzerinde istihdam edilebilme oranları olduğunu vurguladı.

Açılışın ardından KİYÜ tarafından üniversitenin konferans salonunda düzenlenen "Eğitimden İstihdama Geçişte İŞKUR" konulu konferansa katılan Uzunkaya, burada da İŞKUR'un yıllardır devam eden eğitim, teşvik, girişimcilik ve işbaşı eğitim programları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA