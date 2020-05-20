Arthur'un Antrenmanlarda En İyi Anları 12 Nisan 2018'de 6 yıllık kontratla Barcelona'ya katılan Brezilyalı Arthur, kısa sürede oyun görüşü pasları ve top hakimiyetiyle kadroda kendine yer buldu. Arthur'un Katalan ekibiyle çıktığı antremanlardan en iyi anlarına birlikte göz atalım.

12 Nisan 2018'de 6 yıllık kontratla Barcelona'ya katılan Brezilyalı Arthur, kısa sürede oyun görüşü pasları ve top hakimiyetiyle kadroda kendine yer buldu. Arthur'un Katalan ekibiyle çıktığı antremanlardan en iyi anlarına birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout