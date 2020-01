'Arthur', dünyanın en pahalı mantarı trüf avlıyor

14.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:14

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde Ziyafet Arslan (38), 'Arthur' isimli köpeği ile birlikte Istranca Dağları'nda kilosu 150 ile 1500 euro arasında değişen trüf mantarı topluyor. Türkiye'de 30 köpekten biri olan özel yetiştirilmiş 'Arthur', ormanlık arazide mantarları koklayarak buluyor. Arslan, "Türkiye'de profesyonel anlamda benim tanıdığım 30 kişi var, trüf toplayan. Eğitimini tamamlamış bir trüf köpeğinin fiyatı 1000 eurodan başlıyor, çalışmışlığına göre de 20 bin euroya kadar köpek bulunmaktadır. Türkiye'de şu anda 1000 ve 2 bin euro arası fiyatları değişmektedir" dedi.

Vize'de oturan Ziyafet Arslan, Istranca Dağları'nda özel eğitilmiş köpeği 'Arthur' ile dünyanın en pahalı mantarı trüf avcılığı yapıyor. Türkiye'de İstanbul ve Trakya bölgesinde bolca bulunan trüf mantarları, Orman Müdürlüğü'nden alınan özel izinle toplanabiliyor. Kokusu, aroması ve lezzeti ile başta Fransa olmak üzere, Avrupa mutfaklarında da tercih edilen trüf mantarı, özel sos olarak kullanılırken, kilosu 150 ile 3 bin euro arasında alıcı buluyor. 70'ten fazla türü bulunan trüf mantarı son zamanlarda Türkiye'de 5 yıldızlı otel ve lüks restoranların menüsüne de girmeye başladı. Bu mantarı toplamak için avcı bir köpeğe ihtiyaç duyuluyor. Özel eğitilmiş köpekler, meşe ormanlarında koklayarak bulduğu mantarı kazarak çıkarıyor.

'İLGİSİ OLAN HER KÖPEĞİ EĞİTİYORUZ'Özel eğitimli köpeği 'Arthur' ile Istranca Ormanları'nda trüf mantarı toplayan Ziyafet Arslan, "Köpeklerimiz 3 aylık olduktan sonra trüf mantarına karşı verdikleri tepkilerini ve alakaları olup olmadığına bakarak seçiyoruz. ve ona göre eğitimlerine başlıyoruz. Her köpeğin farklı yapısı olduğundan dolayı, bazıları daha az sürede bazıları daha uzun sürede eğitimlerini tamamlıyor. Köpeğin cinsi önemli değil önemli olan trüf mantarına olan ilgisidir, ilgisi olan her türlü köpeği eğitiyoruz. Ama yine de bizim tercih ettiğimiz cinsler, orta ırk cinsleridir. Doğal avcılıkta girilemeyecek bölgelere daha rahat giriyorlar. Yüksek ırkları doğal alanda çalıştırmak daha zor oluyor. Küçük ırkları da çok tercih etmiyoruz kuvvetlilik açısından zorlanıyorlar. Genelde enerji açısından Lagotto Romagnolo cinsini tercih ediyoruz" dedi.'KİLOSU 3 BİN EUROYA KADAR ALICI BULUYOR'Sadece özel eğitilmiş köpeklerin mantarı bulduğunu söyleyen Arslan, "Sadece özel eğitilmiş köpekler, bu mantarı koklayarak buluyor. Dünya mutfağının vazgeçilmez tatlarından trüf mantarı kilosu 3 bin euroya kadar alıcı buluyor. Köpeklerin özel bir yemi yok, köpek mamasıyla besliyoruz. Eğitimlerinde teşvik amaçlı ödüllendirdiğimiz için ödül maması olabiliyor, salam ya da sosis olabiliyor. Trüf kokuya odaklı olduğu için eğitimlerini ona göre tamamlıyorlar. Sadece trüf olarak değil farklı alanlarda da kullanılıyor. Benzer eğitimler arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyor burada farkı trüf odaklı olması. Eğitim süreleri köpeğe göre değişiyor fakat temel eğitimleri ortalama 15, 20 gün içinde bitiyor. Sonra da arazi çalışmalarına başlıyoruz, köpek kendisi ne yapması gerektiğini daha iyi anlıyor. Köpek eğitimini 4,5 aylıkken tam olarak tamamlar" diye konuştu.'SADECE KÖPEK DEĞİL, SAHİBİ DE EĞİTİMLİ OLMALI'

Türkiye'de 30 trüf avcısı köpek olduğunu söyleyen Ziyafet Arslan, "Türkiye'de profesyonel anlamda benim tanıdığım 30 kişi var, trüf toplayan. Ben de sadece geçimimi trüf toplayarak sağlıyorum. Eğitimini tamamlamış bir trüf köpeğinin fiyatı 1000 eurodan başlıyor, çalışmışlığına göre de 20 bin euroya kadar köpek bulunmaktadır. Türkiye'de şu anda 1000 ve 2 bin euro arası fiyatları değişmektedir. Sadece köpeğin değil sahibinin de eğitimli olması gerekiyor. Nerede, ne zaman trüf mantarı aranması gerektiğini bilmesi lazım" dedi.

Kaynak: DHA