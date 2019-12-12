Arthur Cabral'ın Basel'deki En İyi Golleri
İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Basel'in sezon başında Palmeiras'tan kiraladığı Brezilyalı futbolcu Arthur Cabral, forma giydiği 16 maçta 8 gol 2 asistle müthiş bir performans sergiledi. Ligin en iyi transferleri arasında gösterilen Cabral'ın rakip savunmalara korku dolu anlar yaşattığı goller ekranlarınıza geliyor.
12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:14
İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Basel'in sezon başında Palmeiras'tan kiraladığı Brezilyalı futbolcu Arthur Cabral, forma giydiği 16 maçta 8 gol 2 asistle müthiş bir performans sergiledi. Ligin en iyi transferleri arasında gösterilen Cabral'ın rakip savunmalara korku dolu anlar yaşattığı goller ekranlarınıza geliyor.
Kaynak: Dugout
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