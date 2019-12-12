Haberler » Spor » Arthur Cabral'ın Basel'deki En İyi Golleri - Spor

Arthur Cabral'ın Basel'deki En İyi Golleri

İsviçre Süper Lig ekiplerinden FC Basel'in sezon başında Palmeiras'tan kiraladığı Brezilyalı futbolcu Arthur Cabral, forma giydiği 16 maçta 8 gol 2 asistle müthiş bir performans sergiledi. Ligin en iyi transferleri arasında gösterilen Cabral'ın rakip savunmalara korku dolu anlar yaşattığı goller ekranlarınıza geliyor.

12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:14

Süper Lig ekiplerinden FC 'in sezon başında 'tan kiraladığı Brezilyalı futbolcu Arthur Cabral, forma giydiği 16 maçta 8 gol 2 asistle müthiş bir performans sergiledi. Ligin en iyi transferleri arasında gösterilen Cabral'ın rakip savunmalara korku dolu anlar yaşattığı goller ekranlarınıza geliyor.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler