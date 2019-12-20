Arteta'nın Arsenal'a Vedası

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16

2011 yılında Everton'dan Arsenal'e katılan Mikel Arteta, 2015-16 sezonunun son maçıyla birlikte futbola ve Arsenal'e veda etti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, maç öncesi yaptığı açıklamalarda bu takımda oynadığı ve kaptanlık yaptığı için çok gururlu olduğunu, ve buradaki anılarını asla unutamayacağını ifade etti.