Arter öğrenme programı hareket atölyesi ve yorumlama etkinliği ile Devam ediyor

16.10.2019 09:54

Açılış programındaki sergilere paralel bir içerikle devam eden Öğrenme Programı kapsamında 24 Ekim'de ise Müge Serin'in "Bir An İçin Durdu ile Bir Okuma Denemesi" başlıklı konuşması gerçekleşecek.

Arter'in çağdaş sanatı üretildiği bağlam, ziyaretçilerin gündelik deneyimleri ve hayal gücüyle ilişkilendirerek yorumlamaya açan Öğrenme Programı'nda kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarının yanı sıra uzun soluklu programlar yer alıyor.

Katılımcıların bedenle çalışmaya dair farklı yöntemleri deneyimleyerek hareket alanlarını genişletebileceği, her biri 8 hafta süren Hareket Atölyeleri, yıl boyunca farklı içerik ve yaklaşımlara odaklanan bu uzun soluklu süreçlerden birini oluşturuyor. Hareket Atölyeleri'nin ilki, yürütücülüğünü Zeynep Günsür'ün üstlendiği "Yer Çekimine Tabi Beden ve Uçuş: Öznel Bir Beden Dramaturjisi İçin Araştırmalar" başlıklı atölye çalışması olacak. 23 Ekim'de başlayıp 8 hafta boyunca her çarşamba günü 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye çalışması Sevgi Gönül Oditoryumu'nda yapılacak. Bedeni temel alan bu araştırma atölyesinde katılımcılar, imgelerden, kavram ve durumlardan yola çıkarak bedenlerin hareket ederken oluşturduğu ifade olasılıklarını araştıracak. Atölye katılımcıları, kendi öznelliklerini, temsile dönüştürmeden –diğerinin bakışı için düzenlemeden– farklı yöntemlerle kurguya dönüştürmeyi deneyecek. Son üç haftada ise, araştırmanın kurgusal yapısına odaklanılarak, kendi halinde bedensel bir dramaturjinin nasıl oluşturulabileceğine dair ipuçlarının peşinden gidilecek. Atölye çalışmasının biletleri Arter'den temin edilebilir.

Öğrenme Programı'nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ise Müge Serin, 24 Ekim Perşembe akşamı 19:00'da Galeri -1'de "Bir An İçin Durdu ile Bir Okuma Denemesi" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Serin konuşmasında, İnci Furni'nin Arter'in açılış programında yer alan Bir An İçin Durdu isimli kişisel sergisini, bazı felsefi metinler ve pasajlarla diyalog içinde okuyacak. Sergi, İnci Furni'nin sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden esinle yarattığı karakterler, topladığı bazı nesneler, yaklaşık iki buçuk ayını geçirdiği galeride gerçekleştirdiği video performanslar ve onları mekânda bir arada ağırlamak için bulduğu doğaçlama yapısal çözümlerden oluşuyor. Beş yıl boyunca Arter'in kurumsal sponsorluğunu üstlenen Tüpraş'ın desteği sayesinde 2 Ocak 2020'ye kadar sergilerin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği Arter'de gerçekleşecek yorumlama etkinliğine katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: Bültenler