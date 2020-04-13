Arter’in ilk çevrimiçi hareket atölyesi başlıyor! 19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı'nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri'ni çevrimiçi ortama taşıyor.

COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı'nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri'ni çevrimiçi ortama taşıyor. Kaynak: Dunya.com