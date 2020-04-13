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Ekonomi

Arter’in ilk çevrimiçi hareket atölyesi başlıyor!

19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı'nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri'ni çevrimiçi ortama taşıyor.

13.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:05
Arter’in ilk çevrimiçi hareket atölyesi başlıyor!

COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı'nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri'ni çevrimiçi ortama taşıyor.

Kaynak: Dunya.com

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