Arter "#evdeçal" video seçkisini online erişime açtı Arter, koleksiyonundan farklı icra yöntemleri aracılığıyla ses ve müzikle bağlar kuran sekiz videoyu bir araya getirdi.

Arter, koleksiyonundan farklı icra yöntemleri aracılığıyla ses ve müzikle bağlar kuran sekiz videoyu bir araya getirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan çağdaş sanat müzesi Arter, #evdeçal başlıklı video seçkisini arter.org.tr üzerinden online erişime açtı. Seçkide, Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompery ve Sarkis'in eserleri yer alıyor. Sesin fiziksel kısıtların ötesine geçerek iletişim kurma, görünür kılma, yer değiştirme ya da karşı koyma imkanlarını hatırlatan işler, 8 sanatçının toplam 54 dakika 38 saniyeden oluşan 8 ayrı videosunu barındırıyor. #evdeçal seçkisi, 15 Mayıs'a kadar Arter'in internet sitesinden izlenebilecek. Kaynak: AA