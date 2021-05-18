Arter, Dünya Müzeler Günü'nde çevrim içi sergi ve içerikleri erişime açtı
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Arter, Dünya Müzeler Günü'nde çevrim içi sergi ve içerikleri erişime açtı

Arter, Dünya Müzeler Günü'nde çevrim içi sergi ve içerikleri erişime açtı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Arter, Dünya Müzeler Günü'nde "Ses, Heykel ve Sessizliği Deneyimlemek: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)'te Bir Yürüyüş" başlıklı çevrim içi sergiyi ve koleksiyonundan 50'den fazla yapıtı, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Arter, Dünya Müzeler Günü'nde "Ses, Heykel ve Sessizliği Deneyimlemek: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)'te Bir Yürüyüş" başlıklı çevrim içi sergiyi ve koleksiyonundan 50'den fazla yapıtı, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Arter'in hazırladığı yeni çevrim içi içerikler, 80 ülkeden 2 bini aşkın kültür sanat kurumunun yer aldığı Google Arts & Culture platformunda erişime açıldı.

Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli'nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, David Tudor tarafından tasarlandı.

Arter'in çevrim içi olarak erişime açtığı diğer içerikler arasında, kurumun koleksiyonundan oluşturulan güncel sergilerindeki yapıtlar da bulunuyor.

Arter'de devam eden Kevser Güler küratörlüğündeki gökcisimleri üzerine ve Melih Fereli küratörlüğündeki "Dinleyen Gözler İçin" başlıklı grup sergilerinde yer alan tüm yapıtlara Google Arts & Culture platformu üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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