Arter'deki sergiler şubat ayı boyunca her pazartesi çevrim içi gezilebilecek
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Arter'deki sergiler şubat ayı boyunca her pazartesi çevrim içi gezilebilecek

25.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:11
Arter'deki sergiler şubat ayı boyunca her pazartesi çevrim içi gezilebilecek

Ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ağırlayan Arter, Öğrenme Programı kapsamında sunduğu sergileri çevrim içi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor.

Ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ağırlayan Arter, Öğrenme Programı kapsamında sunduğu sergileri çevrim içi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Arter'de, "Dinleyen Gözler İçin", "Yağmur Ormanı V", "Gökcisimleri Üzerine", "KP Brehmer: Büyük Resim", "Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür" ve "Altan Gürman" sergileri devam ediyor.

Arter'in çevrim içi rehberli turları, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter'in sergi rehberleri farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini her hafta katılımcılarla paylaşıyor ve yoruma açıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen çevrim içi rehberli turlar 1, 8, 15 ve 22 Şubat Pazartesi günleri 19.00-20.00 arasında gerçekleşecek.

Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrim içi turlara katılmak için etkinlik tarihinden önce "turlar@arter.org.tr" adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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