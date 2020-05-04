Arter’de dijital içerikler sürüyor

04.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:08
Arter dijital içeriklerinde #evdeçal başlıklı çevrimiçi video seçkisi, Özgür Hareket / Anda Hareket başlıklı çevrimiçi atölye çalışması, Türk İşaret Dili'yle videolar, Spotify'daki Yeni ve En Yeni Müzik Festivali çalma listesi izlenebiliyor.
Arter dijital içeriklerinde #evdeçal başlıklı çevrimiçi video seçkisi, Özgür Hareket/ Anda Hareket başlıklı çevrimiçi atölye çalışması, Türk İşaret Dili'yle videolar, Spotify'daki Yeni ve En Yeni Müzik Festivali çalma listesi izlenebiliyor.