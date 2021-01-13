Artema'dan su tasarrufuna davet
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Artema'dan su tasarrufuna davet

13.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:11
Artema'dan su tasarrufuna davet

Artema, dünya çapında iklim krizinin, Türkiye'de de kuraklığın gündemde olduğu bir dönemde su tasarrufu sağlayan armatürlerin tercih edilmesini öneriyor.

Artema, dünya çapında iklim krizinin, Türkiye'de de kuraklığın gündemde olduğu bir dönemde su tasarrufu sağlayan armatürlerin tercih edilmesini öneriyor.

Artema'dan yapılan açıklamaya göre, hayatı kolaylaştıran çözümler geliştiren Artema, ileri teknolojiyle tasarlanan armatürler sayesinde su tasarrufunun banyo ve mutfaklardan başlatılabileceğine dikkati çekiyor.

Artema, dünya çapında iklim krizinin, Türkiye'de de kuraklığın gündemde olduğu bir dönemde her damlanın kıymetini bilen armatürlerin tercih edilmesini öneriyor.

Herkesi tasarruflu armatür kullanarak kaynakları korumaya davet eden Artema, banyo ve mutfaklarda su tasarrufu yapmayı sağlayan farklı teknolojilerle donatılmış armatürler bulunduğuna işaret ederek, hem geleceğe hem de aile bütçesine katkıda bulunmaya çağırıyor.

Tasarruflu armatür seçmek için dikkat edilmesi gerekenler

"Avrupa Birleşik Su Etiketi" sertifikasına sahip armatürler, A sınıfı su tüketimiyle konfordan ödün vermeden doğaya saygılı bir çözüm sunuyor. Özel perlatörleri sayesinde dakikada 5 litre su akışıyla 4 kişilik bir ailenin su tüketimini yüzde 30 azaltıyor.

Suyun akışını kontrol altına alan ve sıcaklığını sabitleyen termostatik banyo ve duş bataryaları, yalnız suyu değil, enerjiyi de tasarruflu kullandırarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Termostatik bataryaların tasarruf butonu sayesinde su kademeli olarak açılarak yüzde 50'ye varan su tasarrufu elde ediliyor.

Tasarruflu kartuşu bulunan eviye bataryaları sayesinde ise mutfakta enerji tasarrufu yapılabiliyor. Armatür orta konumda açıldığında kombinin gereksiz yere çalışarak enerji harcamasına engel oluyor. Böylece sıcak su tüketimi azaltılarak konutlarda yüzde 60'a varan doğal gaz ve elektrik tasarrufu sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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