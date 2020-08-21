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Artem Kravets kiev ile anlaştı

Hes kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Kravets'in yeni takımı belli oldu.

Artem Kravets kiev ile anlaştı
21.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:23

Hes kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Kravets'in yeni takımı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh eden Ukraynalı golcünün yeni takımı belli oldu. Sarı Kırmızılı takımda 2,5 sezon forma giyen Artem Kravets, ülkesinin takımı Dinamo Kiev ile anlaştı.

Dinamo Kiev ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Kravets, 2017-2018 sezonunun devre arasında Kayserispor'a transfer edilmişti. 31 yaşındaki futbolcu, 55 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası olmak üzere 63 müsabakada görev yaptı. 3922 dakika sahada kalan Artem Kravets, bu maçlarda 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 gole imza koymuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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