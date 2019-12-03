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Artem Kravets ilk kez forma giydi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı forveti Artem Kravets, bu sezon ilk kez forma giydi.

03.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:20
Artem Kravets ilk kez forma giydi

'un Ukraynalı forveti Artem Kravets, bu sezon ilk kez forma giydi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başı hazırlıkları döneminde sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan forvet futbolcusu Artem Kravets formasına kavuştu. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Artem Kravets, dün oynanan maçında son 12 dakika süre aldı.


Sakatlığını tamamen atlatan Ukraynalı forvet Artem Kravets, Beşiktaş maçının 78.dakikasında Karahan Yasir Şubası'nın yerine oyuna dahil oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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