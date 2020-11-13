Artem Dzyuba kimdir? Artem Dzyuba kaç yaşında, nereli?
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Artem Dzyuba kimdir? Artem Dzyuba kaç yaşında, nereli?

13.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:34
Artem Dzyuba kimdir? Artem Dzyuba kaç yaşında, nereli?

Zenit St. Petersburg takımında forvet pozisyonunda görev yapan Rus millî futbolcu Artem Dzyuba kimdir? Artem Dzyuba kaç yaşında, nereli?

32 yaşındaki Rus Milli Takımı'nda forma giyen Artem Dzyuba kimdir? Artem Dzyuba kaç yaşında, nereli?

ARTEM DZYUBA KİMDİR?

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Spartak Moskova kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Tom Tomsk, Rostov ve Zenit St. Petersburg kulüplerinde oynadı. 22 Ağustos 1988, Zenit St. Petersburg takımında forvet pozisyonunda görev yapan Rus millî futbolcudur.

ARTEM DZYUBA BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.97

Kilo:90

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