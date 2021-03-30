ArtAnkara'da Picasso'nun eseri 34 bin Avro'dan satışa sunuldu

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Galeri Selvin tarafından sergilenen ve ilk günden beğeni toplayan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Avignonlu Kızları anlattığı kağıt üzeri çini eseri, 34 bin Avro'ya satışa sunuldu.

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Galeri Selvin tarafından sergilenen ve ilk günden beğeni toplayan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Avignonlu Kızları anlattığı kağıt üzeri çini eseri, 34 bin Avro'ya satışa sunuldu.

Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar, dün kapılarını sanatseverlere açtı.

İstanbul'un önde gelen sanat galerilerinden Galeri Selvin tarafından sergilenen Picasso'nun kağıt üzerine çini eseri de satışa sunuldu.

Galeri Selvin'in sahibi ve küratörü Selvin Cuhruk Gafuroğlu, 40'ın üzerinde eserle fuara katıldığını belirterek, en önemli eserlerinden Picasso'nun ilk günden ilgi topladığını söyledi.

Gafuroğlu, "Picasso'nun bu eserinin 1930'lu yıllarda yaptığı çalışmalardan biri olduğu düşünülüyor. Picasso genelde resimlerini yapmadan önce eskiz çalışmaları yaparmış. Bu resim de bir eskiz çalışması çini mürekkebi ile yapmış. 'Avignonlu Kızlar'la ilgili 900 eser yaptığı biliniyor. Ressamın, model olan kızları resmettiği bir eserinin eskizlerinden birisi. Bu eseri, önemli bir koleksiyonerden İstanbul'dan aldım." dedi.

37 yıldır sanatla iç içe bir sanat galericisi

İstanbul'da Nişantaşı ve Arnavutköy'de iki sanat galerisi olduğunu belirten Gafuroğlu, salgın döneminde tüm tedbirleri alarak sergi açmaya devam ettiğini, ilerleyen bir ülke olarak sanatta geri kalmamak için yılmadan çalıştığını söyledi.

Selvin Gafuroğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun olduktan sonra 2,5 yıl Milli Kütüphane'nin Güzel Sanatlar Bölümü'nde çalıştığını ve Türk resmini orada tanıdığını kaydetti.

37 yıl önce başladığı sanat galericiliğini tüm zorluklarına rağmen işini çok sevdiği için devam ettirdiğini belirten Gafuroğlu, "İşinizi sevmeden yapılacak bir iş değil. Çok paranız olması lazım. Bazı dönemler fakirleştiriyor da. Ama heyecanı çok farklı ve çok güzel." diye konuştu.

Gafuroğlu, Picasso dışında Henri Matisse, Jackson Pollock, Juan Gris, Giacinto Bosso, Edouard Manet, Nejdet Vergili, Bahri Genç, Filiz Öztürk Doğan, Mahmut Karatoprak, Uğural Gafuroğlu'nun yağlı boya, çini, heykel, cam altı sanatından figüratif ve seçkin eserleri sanatseverlere sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu