Artan ziyaretçiler Antarktika'nın el değmemiş doğasını tehdit ediyor - Haberler
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Artan ziyaretçiler Antarktika'nın el değmemiş doğasını tehdit ediyor

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Artan ziyaretçiler Antarktika'nın el değmemiş doğasını tehdit ediyor

Güney Afrika'nın Cape Town kentinden havalanarak Antarktika'ya inen Airbus A340 yolcu uçağının, "dünyanın el değmemiş en büyük doğasını" tehdit ettiği belirtildi.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinden havalanarak Antarktika'ya inen Airbus A340 yolcu uçağının, "dünyanın el değmemiş en büyük doğasını" tehdit ettiği belirtildi.

Guardian'ın haberine göre, 380 yolcuyu taşıyan uçak, 2 Kasım'da Antarktika'da buzulların oyulduğu yaklaşık 3 kilometrelik bir alana iniş yaptı.

Ziyaretçilerin farkında olmadan kıyafetlerine ve ekipmanlarına yapışık halde gelen yabancı tohumlar ve mikroplar bölgede kalıcı hale geldi.

Özellikle saldırgan istilacı türün, Antarktika'daki buzulların geri çekilmesiyle geride kalan buzsuz alanları kolonileştiren, dünyanın birçok yerinde yaygın olan çayır otu olduğu bildirildi.

Bunun yanı sıra yay kuyruk böceği, akarlar ve solucanlar gibi 11 omurgasız türün bölgede yerleşik hale geldiği belirtildi.

Bunların, dünyanın en büyük el değmemiş doğası Antarktika'daki hızlı değişikliklerin endişe verici işareti olduğu kaydedildi.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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