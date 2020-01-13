Artan yemekler israf olmayacak!

13.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:19

Trakya Şanlıurfalılar Derneği, Doğa ve Hayvan Severler Derneği iş birliği ile Şanlıurfalılar Derneği üyesi lokantacı esnaflar artan yemekleri sokak hayvanlarına verilmek üzere biriktirecek.

Trakya Şanlıurfalılar Derneğinin başlatmış olduğu Sokak hayvanları üşümesin, aç kalmasın projesine Çorlu'da faaliyet gösteren esnaflardan destek artıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı aracılığı ile Artan yemekler israf olmasın diyerek başlayan kampanyaya destek veren esnafımızı ziyaret ederek artan yemekleri topladık ve işletmelerimize destek plaketi takdim ettik.

Artan yemekler Doğa ve Hayvan Severler Derneği tarafından düzenli toplanıp kırsal bölgelerde, açıkta, açlık ile mücadele eden sokak hayvanlarına götürülecek. Trakya Şanlıurfalılar Derneği yönetimi adına konuşan Mehmet Kubat işletmelerimize ve büyük emek harcayan Doğa ve Hayvanseverler Derneğine (DOHAS) Şükranlarımı sunarım dedi.

Kaynak: Bültenler