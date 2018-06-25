Artan Vekil Sayısı Gaziantep'te MHP ve İyi Parti'ye Yaradı

Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep'te Ak Parti 8 milletvekili, MHP ve CHP 2'şer milletvekili çıkarırken HDP ve İYİ parti ise birer vekil meclise gönderdi. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre meclise gönderilen vekil sayısı 2 kişi artan Gaziantep'te bu yeni kontenjan ise MHP ve İYİ Parti'ye yaradı.

Toplam1 milyon 216 bin 402 seçmen kaydının bulunduğu Gaziantep'te toplam 1 milyon 39 bin 397 seçmen oy kullandı. Kentte seçimlerde 13'ü cezaevlerinde, 11'i seyyar olmak üzere toplam 3 bin 723 sandık kuruldu.

Seçimin karlısı MHP ve İYİ parti oldu

16 Nisan 2017'de halk oylamasına sunulan Anayasa referandumu ile TBMM'ye girecek olan milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılması bu seçimlerde MHP ve İYİ partiye yaradı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den 8, CHP'den 2, MHP'den seçilip İYİ Parti'ye geçen Ümit Özdağ ve HDP'den 1 olmak üzere 12 milletvekili meclise girmiş, bu seçimde milletvekili sayısı 12'ye çıkarılmıştı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Gaziantep'ten Ak Parti, CHP ve HDP, mecliste bir önceki sandalye sayısını korurken, MHP vekil sayısını 2'ye çıkardı. İlk kez bu sene seçimlere giren İYİ Parti ise Gaziantep'ten bir milletvekili çıkardı.

Meclise Gaziantep'ten katılanlar

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, milletvekili iken kalp krizi sonucu vefat eden Abdulkadir Yüksel'in oğlu Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, CHP'den Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, MHP'den Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, İYİ Parti'den İmam Hüseyin Filiz, HDP'den ise mevcut milletvekili Mahmut Toğrul milletvekili olarak seçildi.

Liste dışında kalanlar

Gaziantep'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den birinci sıradan seçilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik aday gösterilmezken, CHP'de MHP'den birinci sıradan seçilen ve dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise geçtiği İYİ Parti'den İstanbul İstanbul adayı gösterildi.

Cumhurbaşkanılığı seçimleri

Gaziantep'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63 oy alırken, en yakın takipcisi ise yüzde 21 oy oranı ile Muharrem İnce oldu. İnce'yi ise yüzde 8 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 5'lik dilim ile ise Meral Akşener takip etti. - GAZİANTEP