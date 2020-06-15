Artan Vakalarla Birlikte Yasaklar Geri Dönecek mi? İşte Açıklama
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Artan Vakalarla Birlikte Yasaklar Geri Dönecek mi? İşte Açıklama

Son zamanlarda kontrollü hayata dönüş uygulamaları ile birlikte yeni tip koronavirüs vakalarında dikkat çeken bir artış ile karşılaştık.

Artan Vakalarla Birlikte Yasaklar Geri Dönecek mi? İşte Açıklama
15.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:52

Son zamanlarda kontrollü hayata dönüş uygulamaları ile birlikte yeni tip koronavirüs vakalarında dikkat çeken bir artış ile karşılaştık. Peki bu artışın sürmesi durumunda ne gibi önlemler alınacak ve kaldırılan yasaklar geri dönecek mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü merak edilen bu sorular hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte yapılan açıklamaya dair detaylar!

Kaldırılan Yasaklar Geri Dönecek mi?

Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamalar sırasında geçtiğimiz birkaç günlük süreçte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yaşanan durumun endişe verici olduğunu belirten Özlü, "Bence endişelenmekte fayda var. Endişelenmezsek tedbir almayız." ifadelerini kullandı.

Özlü tarafından yapılan açıklamada öne çıkan bazı ifadeler şu şekilde:

"Bu bir uyarıdır. Virüs bize 'buradayım, bir yere gitmedim' demek istiyor. Hepimiz davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz."

"Bir salgının kontrol altında olup olmadığını gösteren tek parametre günlük vaka sayıları değil. Toplam vaka sayımızın artıp artmadığı da önemli. Vakalarımızın ne kadarının hastaneye yattığı, ne kadarının ayakta tedavi edildiği önemli. Yatan hastalarımızın ne kadarının yoğun bakımda olduğu ve iyileşen hastalarımız önemli. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde bu salgınla ilgili doğru çıkarımlarda bulunabiliriz. Bugün için salgın hala kontrol altında. Ama bu vaka artışı endişe verici bir parametredir."

"Genel olarak baktığımızda salgın devam ediyor. Artan vakalar bir uyarı olduğunu gösteriyor. Bu çok kolay bulaşan bir virüs. En ufak bir tedbirsizliği affetmiyor. Hiç kimse kendini güvende zannetmesin. Herkese bulaşabilir. Hastalığı geçirenlerin bile tam kurtulduğu belli değil. Bağışıklık kazanılıyor mu bu şu an belli değil. Bizim bir belirtimizin olmaması bizim virüsü taşımadığımız anlamına gelmiyor. Test yaptırırsın negatif çıkabilir ama iki gün sonra tekrar pozitif olabilir."

"Eğer mesafe, maske ve hijyen konusuna dikkat edersek normalleşme sürecinde geri adım atmamıza gerek kalmayacak. Salgın tekrar kontrolden çıkarsa o zaman başka tedbirler almak gerekecektir. O zaman hepimiz mağdur olacağız. Zaten çok bedel ödedik, zorluk çektik. Şimdi geriye dönüş istemediğimiz bir şey. Bütün kazanımlarımız boşa gidecek. O yüzden duyarlı olmamız gerekiyor. Peki bu süreç yasakları geri getirir mi?

Tabii ki ihtiyaç duyulursa geri getirir. Daha çok vaka artışlarının görüldüğü illerde, İl Pandemi Kurulları'nın yapacakları değerlendirmelerde sonuçlara bakarak vaka artışlarının nereden kaynaklandığı görülebilir. Bunlara bakılarak bazı önlemler getirilebilir. Ulusal düzeyde bir artış saptanırsa ona göre bir tedbir alınacaktır."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgının tekrar yükseliş eğimi izlemesinin ana sebebi nedir ve yine sizce yasaklar geri dönecek mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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