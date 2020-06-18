Artan vakalara rağmen bazı vatandaşlar maske takmıyor
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Artan vakalara rağmen bazı vatandaşlar maske takmıyor

Artan vakalara rağmen bazı vatandaşlar maske takmıyor Bursa'da maske takma mecburiyetine çok sayıda vatandaşın uymadığı görüldü Bursa Valiliği, korona virüs vakalarının artması üzerine maske takma mecburiyeti getirdi, ancak vatandaşların bu karara pek uyduğu söylenemez.

18.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:03

Artan vakalara rağmen bazı vatandaşlar maske takmıyor

Bursa'da maske takma mecburiyetine çok sayıda vatandaşın uymadığı görüldü

BURSA - Bursa Valiliği, korona virüs vakalarının artması üzerine maske takma mecburiyeti getirdi, ancak vatandaşların bu karara pek uyduğu söylenemez. Birçok vatandaş çarşı ve pazarda maskesiz gezerken, takanların da maskeyi doğru kullanmadığı görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir ayda Bursa'da günlük ortalama vaka sayısının 64, son bir haftada 84, son üç günde ise 93 olduğunu açıklamasının ardından, Bilim Kurulu, İstanbul, Ankara ve Bursa için maske mecburiyeti getirilmesini tavsiye etti. Bursa Valiliği de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 17 ilçede ve merkezde maske takma mecburiyeti olduğunu duyurdu. Bursa'da açık alanlarda maske takma mecburiyeti getirilmesinin ardından ilk gün bazı kişilerin karara uyduğu, ancak maskeyi doğru kullanmadığı, bazılarının ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü görüldü.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda alınan kararın ilk gününde vatandaşların uyarıları kulak arkası ettiği gözlendi. Valilik, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılacağını duyurdu. Vak'aların artması, yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geri gelip gelmeyeceğini de gündeme getirdi.

Artan vakalara rağmen bazı vatandaşlar maske takmıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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