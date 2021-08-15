Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı

Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı Karabük'te bir düğünde oynayan iki köçekten biri son günlerde yeniden artan korona virüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alması şaşırttı.