Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı
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Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Yerel

Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı Karabük'te bir düğünde oynayan iki köçekten biri son günlerde yeniden artan korona virüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alması şaşırttı.

Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı

KARABÜK - Karabük'te bir düğünde oynayan iki köçekten biri son günlerde yeniden artan korona virüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alması şaşırttı.

Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Köyünde davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişinin düğünde yaptığı hareket pes dedirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısının artış gösterdiği kentte gelin alma sırasındaki eğlencede köçek yere atılan parayı korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Diğer köçeğinde yerde kalan paraları takla atarak aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı
Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı
Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı
Artan vaka sayılarını aldırmadı yerdeki parayı ağzıyla böyle aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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