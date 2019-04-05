Artan Türkiye-Hollanda Ticaret Hacmi Hollanda'da Konuşuldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlediği Avrupa Girişimci Toplantısı yoğun ilgi gördü. DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülkenin ticaret hacminin yükseldiğine dikkat çekerek, "Fazla iş birliği yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Avrupa Girişimci Toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan DEİK Başkanı Nail Olpak, gündeme yönelik yaptığı açıklamalarla birlikte Hollanda-Türkiye ilişkilerine de değindi. İki ülkenin ilişkilerinin çok eski olduğunu anımsatan Olpak, "Türkiye ile Hollanda, 400 yıl öncesine dayanan ilişkilerini, ticaret ve karşılıklı yatırım alanlarında sürdüren iki ülke. Aramızdaki ticaret hacminin, bir artış trendinde olması da bunun önemli göstergelerinden. Önümüzdeki dönemde, Hollanda ve Türkiye iş dünyası olarak daha fazla iş birliği yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yatırımlar 24 milyar doları aştı

Ayrıca programda T.C. Rotterdam Ticaret Ataşesin Ömer Tarık Gençosmanoğlu yaptığı sunumda Hollanda-Türkiye ticari ilişkileri ve verilerinden bahsetti. Gençosmanoğlu, "Hollanda ile ikili ticaret hacmimiz 2018 yılında 8 milyar doları aşmıştır. Hollanda doğrudan yabancı yatırımlar sıralamasında birinci konumdadır. 2002 yılından bu yana Hollanda merkezli şirketlerin ülkemizdeki doğrudan yatırımları 24 milyar doları aşmıştır" ifadesini kullandı.

"Türkler artık gurbetçi değil"

İstanbul milletvekili ve Türkiye Göç Vakfı Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türk diasporası ile ilgili bir konuşma yaptı. Hollanda ve Avrupa'da Türk toplumunun artık 'gurbetçi' isminden kurtulması gerektiğini söyleyen Yeneroğlu, gurbetçi denilen Türklerin çoğunun artık kesin olarak yurt dışına yerleştiğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra verilerle diasporanın dünyanın her yerinde ne kadar etkili bir şekilde yapıldığını ve devletler tarafından desteklendiğini ifade eden Yeneroğlu, diasporanın Türkiye için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA