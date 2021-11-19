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Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor

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Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor

Yüksek Hızlı Trenlerin 2016 yılından beri Ankara durağı olan Ankara Tren Garı (ATG) Koronavirüs pandemisiyle kaybettiği canlılığını yeniden kazandı.

ANKARA (İHA) - Yüksek Hızlı Trenlerin 2016 yılından beri Ankara durağı olan Ankara Tren Garı (ATG) Koronavirüs pandemisiyle kaybettiği canlılığını yeniden kazandı. Tren seferlerinin çoğalması ve artan yolcu sayısıyla günde yüzlerce yüksek hızlı tren kullanıcısının yolu ATG'den geçiyor.

Ankara Tren Garı, yüksek hızlı tren istasyonu olmasının yanı sıra sunduğu imkanlarla yolcularının kalkış öncesi ve iniş sonrası keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Yeme-içme ve giyim sektörü markalarının bulunduğu ATG'de açılan çeşitli sergiler yolcular tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Yapılan sergilere bir yenisinin daha ekleneceği ATG'de Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu üyelerinin çektikleri fotoğraflar yolculara ve ilgilisine sunuluyor. 18-25 Kasım 2021 tarihleri arasında sunulacak "Hayatın İçinden" adlı fotoğraf sergisinin açılışı 19 Kasım 2021'de saat 10.30'da gerçekleşti.

Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu Başkanı Murat Berkyürek sergiye dair yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İnsanların olaylar karşısında kendine özgü bakış açısı olduğu gibi her fotoğrafçının da kendi bakış açısı kadrajıdır. 4 yıldır koordinasyon ve eğitmenliğini yürüttüğüm 'Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu' farklı meslek grupları ve farklı yaşlardan fotoğraf severleri bir araya getiriyor. "Hayatın İçinden" sergimizde yer alan 50 fotoğraf da, 23 ayrı fotoğrafçımızın kadrajından çıkarak bizlerle buluştu."

Birbirinden çok farklı insanların tek bir çatı altında toplanıp anı yakalamak için beraber olmasının en başından itibaren heyecan verici olduğunu dile getiren Berkyürek, "Hayatın İçinden sergisiyle ortaya koyduğumuz şey farklılıkların beraberliği ve bu beraberliğin oluşturduğu güzelliktir. Geri dönüşü olmayan anların en güzel hatırası olan fotoğraf, sanatla birleştiğinde kattığı duygularla insanı içine çekip alıyor. Topluluğumuza katılan yeni fotoğraf meraklılarıyla büyüyen topluluğumuza Ankara'daki tüm fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor

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