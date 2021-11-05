"Artan sağlık harcamaları TSS desteği ile yük olmaktan çıkıyor"

Pandemi ile birlikte sağlıklı olmanın değerini daha iyi anladığımız son 1,5 yıllık süreçte artan sağlık harcamaları mali giderlerde ek bir yük oluşturuyor. Konuyla ilgili konuşan Doğa Sigorta Ceo'su Nihat Kırmızı, "Giderek artan sağlık harcamaları COVID-19'dan kaynaklanan tedavi masrafları da dahil olmak üzere tamamlayıcı sağlık sigortalarının sağladığı geniş teminatlarla yük olmaktan çıkıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 raporuna göre Avrupa genelinde sağlık harcamaları ekonomiden daha hızlı bir büyüme oranı gösterirken bunun sonucu olarak sağlık harcamalarının GSYİH'deki payı yüzde 6,4'ten yüzde 7,5'a yükseldi. COVID-19 öncesi dönemde Avrupa'daki düşük-orta gelirli ülkelerin çoğunda cepten yapılan ödemeler kamu sağlık harcamalarından daha hızlı büyüdü. TÜİK tarafından yayınlanan '2019 Sağlık Harcamaları' istatistiklerine göre toplam sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon lira olarak gerçekleşti. Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2 bin 30 TL iken, bu rakam 2019 yılında yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 TL'ye yükseldi. 2020 yılında hem sağlık hem de sosyal hayatın tamamına damga vuran ve etkisinin içerisinde bulunduğumuz 2021 yılında devam ettiği pandemi sürecinde sağlık harcamalarına yapılan tutarların daha da yükseleceği gündemde.

'FARK ÜCRETLERİ TEMİNAT ALTINDA'

Sağlığın sadece pandemi gibi kriz dönemlerinde değil her dönemde en öncelikli konu olması gerektiğine dikkat çeken Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi son 1,5 yılda bize öğretti ki; her şeyden önce güvence altına almamız gerekenlerin başında kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı geliyor. Sağlık harcamaları giderek artış göstererek mali giderlere ek bir yük oluştursa da bütçe dostu olan tamamlayıcı sağlık sigortaları gibi özel olarak geliştirilmiş sigorta ürünleri, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, poliçe özel ve genel şartları kapsamında sigortalının ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alarak sigortalılara güvence sağlıyor" dedi.

COVID-19 TEDAVİ FARK ÜCRETLERİ DE KARŞILANIYOR

"COVID-19'dan kaynaklanan tedavi masrafları dahil olmak üzere tamamlayıcı sağlık sigortalarının sağladığı geniş teminatlarla giderek artan sağlık harcamaları yük olmaktan çıkıyor" diyen Nihat Kırmızı, müşteri odaklı yaklaşımları ile sigortalılara güvence sağlamayı ilke edindiklerinin altını çizdi. Bu kapsamda COVID-19'dan kaynaklanan tedavi fark ücretlerinin de Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününün geçerli olduğu anlaşmalı özel hastanelerde poliçe teminatları çerçevesinde karşılandığını vurgulayan Kırmızı, "Türk sigorta sektörü pandeminin ilan edilmesiyle beraber ilerleyen süreçte başarılı bir sınav verdi. Doğa Sigorta olarak sigortalılarımızı ve sigortalı adaylarımızı zorlu süreçte yalnız bırakmayarak COVID-19'dan kaynaklanan tedavi fark ücretlerini de Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününün geçerli olduğu anlaşmalı özel hastanelerde poliçe teminatlarına dahil ettik. Ulaşılabilir fiyatlar ile her bütçeye hitap eden TSS ürünümüz ile sadece yatarak tedavi ve yılda 6 ve 10 kez ayakta tedavi kullanım limiti dahil olan iki ayrı yatarak tedavi ürünümüz ile toplam 3 adet plan sunuyoruz. Doğa Sigorta olarak; özel hastane ve doktor seçme imkanı, yenileme garantisi, kapsamlı diş paketi, check up paketi, mamografi ve PSA hizmetlerini de ücretsiz olarak sunuyoruz" şeklinde konuştu.

TSS'DE YÜZDE 56 ARTIŞ

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında artan ivmeye dikkat çeken Kırmızı, "Sektör geneline baktığımızda 2021 Ağustos sonu verilerinde TSS özelinde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,5 oranında artış yaşayarak 1 milyar 455 milyon liraya ulaştığını görüyoruz. Pandemi öncesinde TSS'nin tüm branşlar içerisindeki payı yüzde 1,6 iken pandeminin sağlık sigortaları özelinde yarattığı bilincin de etkisi ile birlikte 2021 Ağustos sonunda bu oran yüzde 2,8'e ulaştı. Şirketimiz özelinde verileri incelediğimizde ise Doğa Sigorta olarak 2021 Ağustos sonunda sektör ortalamasının üzerinde bir artış kaydettik. Ağustos sonu TSS prim üretimimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,8 oranında artırarak 23 milyon liradan fazla prim üretimi kaydettik" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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