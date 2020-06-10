Artan motosiklet kullanımına jandarma denetimi Hava sıcaklığının artmasıyla yoğunlaşan motosiklet kullanıma karşı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerini arttırdı.

Hava sıcaklığının artmasıyla yoğunlaşan motosiklet kullanıma karşı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerini arttırdı.

Yaz aylarıyla birlikte yükselen hava sıcaklığı sonrası, insanların artan motosiklet kullanımıyla birlikte kazalar da meydana geliyor. Yapılacak küçük bir hatanın büyük sonuçlar getirdiği motosiklet kazalarında yaşanabilecek olası yaralanma ve ölümlerin önüne geçebilmek adına, Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz demeden motosiklet denetimleri gerçekleştiriyor.

Son olarak il genelinde yapılan denetimlerde, kask ve ekipmansız motosiklete binen sürücülere müsamaha göstermeyen ekipler, 85 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı. Ayrıca jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerinin güvenli seyahat edebilmesi adına, kazaların hangi şartlarda yaşandığı ve ekipmansız motosiklet kullanımının nasıl sonuçlandığı konusunda çeşitli bilgiler de aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA