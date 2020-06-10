Artan motosiklet kullanımına jandarma denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artan motosiklet kullanımına jandarma denetimi

Hava sıcaklığının artmasıyla yoğunlaşan motosiklet kullanıma karşı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerini arttırdı.

Artan motosiklet kullanımına jandarma denetimi
10.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:20

Hava sıcaklığının artmasıyla yoğunlaşan motosiklet kullanıma karşı, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerini arttırdı.

Yaz aylarıyla birlikte yükselen hava sıcaklığı sonrası, insanların artan motosiklet kullanımıyla birlikte kazalar da meydana geliyor. Yapılacak küçük bir hatanın büyük sonuçlar getirdiği motosiklet kazalarında yaşanabilecek olası yaralanma ve ölümlerin önüne geçebilmek adına, Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz demeden motosiklet denetimleri gerçekleştiriyor.

Son olarak il genelinde yapılan denetimlerde, kask ve ekipmansız motosiklete binen sürücülere müsamaha göstermeyen ekipler, 85 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı. Ayrıca jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerinin güvenli seyahat edebilmesi adına, kazaların hangi şartlarda yaşandığı ve ekipmansız motosiklet kullanımının nasıl sonuçlandığı konusunda çeşitli bilgiler de aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu Haber
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Haber
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Artan motosiklet kullanımına jandarma denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:35:50. #1.15#
title