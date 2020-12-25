Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı
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Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı

25.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:53
Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı

İnşaat sektörü, konut kredisi oranlarının yükselmesi ve artan maliyetlerle birlikte tekrardan durağanlaştı.

İnşaat sektörü, konut kredisi oranlarının yükselmesi ve artan maliyetlerle birlikte tekrardan durağanlaştı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Hamidi, "Malzemenin tedariki konusunda çok sıkıntı çekmekteyiz. İnşaat sektörü yaklaşık 20 milyona yakın iş kapısıdır. Bizim tek derdimiz artan fiyatlara el atılması" dedi.

Konut kredisi oranlarının 0,74'e inmesiyle sektör canlandı ve binlerce ev satıldı. Ancak faizlerin yeniden yükselmeye başlamasıyla satışlar zayıflamaya, inşaat malzemeleri fiyatlarındaki artışlar da sektörü durağanlaştırmaya başladı. Son 4 aydır yüzde 56 fiyat artışı oluşan demirin, son bir haftada ise ton fiyatına yaklaşık 800 lira eklenerek 5 bin 700 lirayı geçti. C30 cinsi hazır beton ise 260 liraya, torba çimento da 26 liraya geldi.

Müteahhitler ise sektör tekrardan durağanlaşmaya başladığı için sıkıntı çekmeye başladı. AKAMDER Başkan Yardımcısı Emrah Hamidi, inşaat sektörünün Türkiye'nin lokomotifi olduğunu belirterek, "2018 yılında durağanlaşan inşaat sektöründe 2019 yılında artış beklendi ancak 2020 yılının başından itibaren bu artış yaşandı. Bunun akabinde 2020 yılında tonu 3 bin TL olan demirin fiyatı şu anda 5 bin TL'den seyrediyor. C30 cinsi hazır betonun fiyatı da 160 TL'den 260 TL civarına geldi. 12-13 TL olan torba çimentoda şu anda 24-26 TL bandında devam etmektedir. İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotifi düzeyinde devam ediyor" diye konuştu.

Malzeme tedariki konusunda da sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Emrah Hamidi, "İç piyasada daralan sektörde firmalar ihracata yöneldi. Biz müteahhitler olarak malzemenin tedariki konusunda çok sıkıntı çekmekteyiz. İnşaat sektörü yaklaşık 20 milyona yakın iş kapısıdır. Bizim tek derdimiz artan fiyatlara devlet nezdinde el atılması" ifadelerini kullandı. - ADANA

Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı
Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı
Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı
Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı
Artan maliyetler inşaat sektörünü durağanlaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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